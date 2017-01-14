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Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) состоялась индивидуальная гонка у женщин. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета.

Первое место заняла Ирина Старых. Она показала результат 51 минута и 9,2 секунды. На три десятых секунды от нее отстала Дарья Виролайнен, ставшая второй. Третье место у Светланы Слепцовой, отставание которой от победительницы составило почти три минуты.

Кубок IBU
Арбер (Германия)
Индивидуальная гонка
Женщины. 15 км

1. Ирина Старых (Россия) 51.09,2 (1)
2. Дарья Виролайнен (Россия) +0,3 (2)
3. Светлана Слепцова (Россия) +2.56,2
...13. Ольга Якушова (Россия) +4.00,8 (5)
14. Светлана Миронова (Россия) +4.14,0 (6)
...29. Анна Никулина (Россия) +7.47,4 (6)

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