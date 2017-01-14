Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третья
На этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) состоялась индивидуальная
гонка у женщин. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета.
Первое место заняла Ирина Старых. Она показала результат 51 минута
и 9,2 секунды. На три десятых секунды от нее отстала Дарья Виролайнен, ставшая
второй. Третье место у Светланы Слепцовой, отставание которой от победительницы
составило почти три минуты.
Кубок IBU
Арбер (Германия)
Индивидуальная гонка
Женщины. 15 км
1. Ирина Старых
2. Дарья Виролайнен
3. Светлана Слепцова
...13. Ольга Якушова
14. Светлана Миронова
...29. Анна Никулина
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