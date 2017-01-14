Татьяна Акимова: Гонка сложилась очень даже неплохо. Снег мне не мешал
Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась
впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге
(Германия). Напомним, что она заняла 15-е место.
«Гонка сложилась очень даже неплохо.
С каждым кругом врабатывалась, снег особо не замечала.
На пристрелке снегопад был сильный, а на гонке уже нисколечко
не мешал, — цитирует Акимову «Матч ТВ».
Напомним, что победу одержала финская
биатлонистка Кайса Макарайнен.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Спринт. 7,5 км
2. Габриэла Коукалова (Чехия) отставание 22,0 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) + 30,1 (0)
4. Мари Дорен Абер (Франция) + 48,6 (1)
5. Доротея Вирер (Италия) + 57,7 (0)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) + 59,8 (0)
7. Ханна Оберг (Швеция) + 1.18,8 (0)
8. Галина Вишневская (Казахстан) + 1.20,3 (1)
9. Анаис Бескон (Франция) + 1.25,4 (0)
10. Магдалена Гвиздон (Польша) + 1.26,6 (0)
11. Юлия Джима (Украина) +1.27,9 (2)
...15. Татьяна Акимова (Россия) + 1.40,0 (1)
...29. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.11,0 (1)
...34. Ирина Услугина (Россия) + 2.15,5 (1)
...37. Ульяна Кайшева (Россия) + 2.23,5 (1)
...48. Ольга Подчуфарова (Россия) + 2.40,3 (0)
http://www.sovsport.ru/news/text-item/952622