Ольга Подчуфарова: Стрельба получилась, но это не порадовало

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась эмоциями от спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

- Основные проблемы были технического плана. Первую половину гонки я шла более чем неплохо, но свело ноги, а трассу с таким количеством поворотов и переходов, невозможно на деревянных ногах пройти. Технически ничего не получилось, а физически была готова неплохо, настраивалась. Финиш не сложился не из-за отсутствия сил. В очередной раз ноги не позволили ничего. Стрельба получилась, но это не порадовало, - передает слова Подчуфаровой «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу, 14 января, в спринтерской гонке по биатлону в Рупольдинге Подчуфарова заняла 48-е место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.