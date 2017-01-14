Ирина Услугина: Пока не могу разобраться с ошибками

Российская биатлонистка Ирина Услугина поделилась впечатлениями от спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, где она заняла 34-е место.

- Пока не могу разобраться с такими ошибками, первый же выстрел - промах. Надо работать над дыханием. Весь декабрь и начало января было очень тяжело бегать. Это первый старт, когда было полегче, буду набирать обороты. Причину такого проигрыша не знаю, будем работать, - передает слова Услугиной «Матч ТВ».

Напомним, что победу одержала финская биатлонистка Кайса Макарайнен.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.