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Ульяна Кайшева: Движения вперед у меня нет, только в стрельбе немного прибавила

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла 37-е место.

«Движения вперед у меня нет, только в стрельбе немного. Физически тяжелая гонка, но пришлось терпеть. На мой ход повлияло не очень бодрое самочувствие с утра. Удивлена, что мишень на стойке не закрылась, несколько раз смотрела на нее», - цитирует Кайшеву «Матч ТВ».

Напомним, что победу одержала финская биатлонистка Кайса Макарайнен.

Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) 20.51,8 (0 промахов)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) отставание 22,0 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) + 30,1 (0)
4. Мари Дорен Абер (Франция) + 48,6 (1)
5. Доротея Вирер (Италия) + 57,7 (0)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) + 59,8 (0)
7. Ханна Оберг (Швеция) + 1.18,8 (0)
8. Галина Вишневская (Казахстан) + 1.20,3 (1)
9. Анаис Бескон (Франция) + 1.25,4 (0)
10. Магдалена Гвиздон (Польша) + 1.26,6 (0)
11. Юлия Джима (Украина) +1.27,9 (2)
...15. Татьяна Акимова (Россия) + 1.40,0 (1)
...29. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.11,0 (1)
...34. Ирина Услугина (Россия) + 2.15,5 (1)
...37. Ульяна Кайшева (Россия) + 2.23,5 (1)
...48. Ольга Подчуфарова (Россия) + 2.40,3 (0) 


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