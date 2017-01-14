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Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – вторая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В итальянском Турине проходит чемпионат Европы по шорт-треку. 

Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров, опередив венгра Лю Шаоанга. Третьим стал Владислав Быканов из Израиля.

У женщин эту же дистанцию выиграла итальянка Ариана Фонтана. Второе место заняла россиянка Софья Просвирнова. Соотечественница Фонтаны Люсия Перети - третья.

Шорт-трек
Чемпионат Европы
Турин (Италия)
1500 метров
Мужчины

1. Семен Елистратов (Россия)
2. Лю Шаоань (Венгрия)
3. Владислав Быканов (Израиль)
...7. Виктор Ан (Россия)
...10. Александр Шульгинов (Россия)

Женщины

1. Ариана Фонтана (Италия)
2. Софья Просвирнова (Россия)
3. Люсия Перети (Италия)
...5. Екатерина Константинова (Россия)
...9. Татьяна Бородулина (Россия)

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