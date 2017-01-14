Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – вторая

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Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времени Член сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.

Семен Елистратов: Я безумно счастлив, что все так закончилось Олимпийский чемпион Семен Елистратов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев снять с него временное отстранение в связи с положительным результатом допинг-теста на мельдоний.

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Алексей Кравцов: Кулижников и Елистратов могут попасть под амнистию, решение за ISU Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и олимпийский чемпион в эстафете по шорт-треку Семен Елистратов могут попасть под амнистию в связи с решением WADA о допустимом показателе мельдония в организме.

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