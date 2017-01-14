Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Лада
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона1 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) состоялись соревнования по спринту свободным стилем. У женщин победу одержала российская спортсменка Наталья Матвеева.

В финале россиянка опередила норвежку Майкен Касперсен Фаллу и шведку Анну Фальк, которые также попали в тройку призеров. В соревнованиях мужчин неудача постигла российского победителя «Тур де ски» Сергея Устюгова, который упал в квалификации и занял последнее место. Победил норвежец Синдре Скар. Вторым стал американец  Симеон Хамильтон, третьим – еще один норвежец Йоханнес Клаебо. Лучший из россиян Антон Гафаров занял 12-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Тоблах (Италия)

Мужчины. Спринт

Свободный стиль

 1. Синдре Скар (Норвегия)

2. Симеон Хамильтон (США)

3. Йоханнес Клаебо (Норвегия)…

12. Антон Гафаров (Россия) …

14. Глеб Ретивых (Россия)…

30. Николай Морилов (Россия)…

41. Никита Крюков (Россия)…

52. Александр Панжинский (Россия)…

70. Сергей Устюгов (Россия)

Женщины. Спринт

Свободный стиль

1. Наталья Матвева (Россия)

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

3. Анна Фальк (Швеция)…

30. Юлия Белорукова (Россия)…

33. Наталья Непряева (Россия)…

40. Дарья Веденина (Россия)…

44. Алиса Жамбалова (Россия)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матвеева заняла шестое место в лыжном спринте, победила норвежка ФаллаНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоялся лыжный спринт свободным стилем у женщин. Победу одержала норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла.Наталья Матвеева: Если женская сборная правильно подготовится к сезону – будут и результатыРоссийская лыжница Наталья Матвеева в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась впечатлениями от участия в Спринте на Дворцовой и оценила перспективы женской сборной России на следующий сезон.Йохауг выиграла масс-старт в ФалунеОлимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).Матвеева стала третьей в классическом спринте в ДрамменеРоссийская лыжница Наталья Матвеева заняла третье место в классическом спринте в Драммене (Норвегия).Йохауг выиграла масс-старт в Оберстдорфе, Остберг сохранила лидерство в «Тур де Ски»Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победителем масс-старта на десять километров классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).Колдуэлл выиграла классический спринт в Оберстдорфе, Матвеева – 17-яАмериканская лыжница Софи Колдуэлл стала победителем классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе (Германия).Фалла выиграла спринт в Ленцерхайде, Доценко – 25-яОлимпийская чемпионка Сочи в спринте Майкен Касперсен Фалла из Норвегии стала победителем спринта на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.Легков, Вылегжанин, Черноусов выступят на «Тур де Ски»Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на пятый этап Кубка мира – многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии, Германии и Италии.Фалла выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в РукеОлимпийская чемпионка Сочи Майкен Касперсен Фалла стала победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.Легков и Крюков вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира в РукеТренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.Гафаров и Устюгов - чемпионы России в командном спринтеЮлия Романова и Наталья Матвеева одержали победу в женском командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области.Россиянки остались без медалей в командном спринте на чемпионате мираРоссийские лыжницы Анастасия Доценко и Наталья Матвеева не смогли попасть на пьедестал почета.Россия отобралась в финал женского командного спринта на чемпионате мираРоссийская команда выступит в финале женского командного спринта на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Анастасия Доценко и Наталья Матвеева заняли четвертое место во втором полуфинале и прошли в финал по времени.Петухов и Крюков выступят в командном спринте на чемпионате мираРоссию в мужском командном спринте на чемпионате мира в Фалуне (Швеция) будут представлять Алексей Петухов и Никита Крюков. В женской гонке за Россию побегут Наталья Матвеева и Анастасия Доценко, сообщает Р-Спорт.Наталья Матвеева: В четвертьфинале шведка подрезала меня везде!Российская лыжница Наталья Матвеева объяснила неудачное выступление в спринте на чемпионате мира поведением соперницы по четвертьфиналу.Россиянки прекратили борьбу в спринте на чемпионате мираВсе российские спортсменки, участвовавшие в четвертьфинальных забегах в спринте на чемпионате мира в Фалуне (Швеция), не смогли пробиться в полуфинал.В следующем сезоне Россия не будет принимать этап Кубка мираРейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере заявил, что в следующем сезоне Россия не будет принимать этап Кубка мира по лыжным гонкам в связи со сложностью организации календаря, сообщает «Р-Спорт».Окончательный состав сборной России на ЧМ-2015 будет объявлен после ЭстерсундаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что окончательный состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира 2015 года будет объявлен после этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.Юстина Ковальчик не побежит скиатлон на этапе Кубка мира в РыбинскеДвукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик заявила, что не примет участие в скиатлоне, который пройдет завтра на этапе Кубка мира в Рыбинске.Устюгов и Матвеева взяли серебряные медали на этапе Кубка мираРоссийские спортсмены Сергей Устюгов и Наталья Матвеева взяли две серебряных медали в мужском и женском спринте соответственно на этапе Кубка мира в Рыбинске.
Главные новости
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Скелетон
Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону
Лыжный спорт
Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии
Шорт-трек
Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – вторая
Биатлон
Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мира
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третья
Ралли
Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года
Футбол
Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче на сборе в ОАЭ
все новости
Наталья Матвеева
Наталья Матвеевавсе новости