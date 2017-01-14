Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии

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Наталья Матвеева: Если женская сборная правильно подготовится к сезону – будут и результаты Российская лыжница Наталья Матвеева в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась впечатлениями от участия в Спринте на Дворцовой и оценила перспективы женской сборной России на следующий сезон.

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Легков, Вылегжанин, Черноусов выступят на «Тур де Ски» Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на пятый этап Кубка мира – многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии, Германии и Италии.

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Гафаров и Устюгов - чемпионы России в командном спринте Юлия Романова и Наталья Матвеева одержали победу в женском командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области.

Россиянки остались без медалей в командном спринте на чемпионате мира Российские лыжницы Анастасия Доценко и Наталья Матвеева не смогли попасть на пьедестал почета.

Россия отобралась в финал женского командного спринта на чемпионате мира Российская команда выступит в финале женского командного спринта на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Анастасия Доценко и Наталья Матвеева заняли четвертое место во втором полуфинале и прошли в финал по времени.

Петухов и Крюков выступят в командном спринте на чемпионате мира Россию в мужском командном спринте на чемпионате мира в Фалуне (Швеция) будут представлять Алексей Петухов и Никита Крюков. В женской гонке за Россию побегут Наталья Матвеева и Анастасия Доценко, сообщает Р-Спорт.

Наталья Матвеева: В четвертьфинале шведка подрезала меня везде! Российская лыжница Наталья Матвеева объяснила неудачное выступление в спринте на чемпионате мира поведением соперницы по четвертьфиналу.

Россиянки прекратили борьбу в спринте на чемпионате мира Все российские спортсменки, участвовавшие в четвертьфинальных забегах в спринте на чемпионате мира в Фалуне (Швеция), не смогли пробиться в полуфинал.

В следующем сезоне Россия не будет принимать этап Кубка мира Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере заявил, что в следующем сезоне Россия не будет принимать этап Кубка мира по лыжным гонкам в связи со сложностью организации календаря, сообщает «Р-Спорт».

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2015 будет объявлен после Эстерсунда Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что окончательный состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира 2015 года будет объявлен после этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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