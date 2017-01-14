Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) состоялись
соревнования по спринту свободным стилем. У женщин победу одержала российская
спортсменка Наталья Матвеева.
В финале россиянка опередила норвежку Майкен Касперсен Фаллу и шведку Анну Фальк, которые также
попали в тройку призеров. В соревнованиях мужчин неудача постигла российского
победителя «Тур де ски» Сергея Устюгова, который упал в квалификации и занял
последнее место. Победил норвежец Синдре Скар.
Вторым стал американец Симеон Хамильтон, третьим – еще один норвежец Йоханнес
Клаебо. Лучший из россиян Антон Гафаров занял
12-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира
Тоблах (Италия)
Мужчины. Спринт
Свободный стиль
1. Синдре Скар (Норвегия)
2. Симеон Хамильтон (США)
3. Йоханнес Клаебо (Норвегия)…
12. Антон Гафаров (Россия) …
14. Глеб Ретивых (Россия)…
30. Николай Морилов (Россия)…
41. Никита Крюков (Россия)…
52. Александр Панжинский (Россия)…
70. Сергей Устюгов (Россия)
Женщины. Спринт
Свободный стиль
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
3. Анна Фальк (Швеция)…
30. Юлия Белорукова (Россия)…
33. Наталья Непряева (Россия)…
40. Дарья Веденина (Россия)…
44. Алиса Жамбалова (Россия)