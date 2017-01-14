Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону

Россиянин Александр Третьяков занял третье место на проходящем в немецком Винтерберге чемпионате Европы по скелетону.

По сумме двух попыток Третьяков показал результат - 1 минута 52,71 секунды.

Победителем чемпионата Европы стал представитель Латвии Мартинс Дукурс, показавший на дистанции время 1 минута 52,04 секунды. Серебро у его брата Томаса Дукурса, который уступил лидеру 0,62 секунды.

Еще один российский спортсмен Никита Трегубов показал на дистанции результат 1.52,89 и разделил пятое место с немцем Акселем Юнгком.

Скелетон

Чемпионат Европы

Кубок мира

Четвертый этап

Винтерберг (Германия)

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,04

2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.52,66

3. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,71

...5. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,89

...20. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.55,01

Напомним, что международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Третьякова вместе с Еленой Никитиной, Ольгой Потылициной и Марией Орловой в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Однако позже IBSF сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов.