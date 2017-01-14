Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Лада
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона1 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Александр Третьяков занял третье место на проходящем в немецком  Винтерберге чемпионате Европы по скелетону.

По сумме двух попыток Третьяков показал результат - 1 минута 52,71 секунды.

Победителем чемпионата Европы стал представитель Латвии Мартинс Дукурс, показавший на дистанции время 1 минута 52,04 секунды. Серебро у его брата Томаса Дукурса, который уступил лидеру 0,62 секунды.

Еще один российский спортсмен Никита Трегубов показал на дистанции результат 1.52,89 и разделил пятое место с немцем Акселем Юнгком.

Скелетон
Чемпионат Европы
Кубок мира
Четвертый этап
Винтерберг (Германия)
Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,04
2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.52,66
3. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,71
...5. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,89
...20. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.55,01

Напомним, что международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Третьякова вместе с Еленой Никитиной, Ольгой Потылициной и Марией Орловой в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Однако позже IBSF сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».Александр Зубков: Временное отстранением немного выбило Третьякова из колеиПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по бобслею и скелетону пройдет 13-15 января в немецком Винтерберге.Елена Никитина: Очень рады, что с нами все решилось в положительную сторонуРоссийская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала снятие Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) санкций с четырех российских скелетонистов.Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеетДвукратный олимпийский чемпион по бобслею, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода прокомментировал новость об отстранении четырех российских скелетонистов. Напомним, что отстранение связано с расследованием, которое проводит Международный олимпийский комитет (МОК).Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и ПотылицынаМеждународная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов, сообщает «Р-Спорт».Мартинс Дукурс: Русские скелетонисты теперь смотрят на нас с укоризнойЧетырехкратный чемпион мира Мартинс Дукурс прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Александр Третьяков: Спросил Дукурса – тебе Сочи не нравится?Александр Третьяков: Спросил Дукурса – тебе Сочи не нравится?Вчера Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плэсида, где победил на этапе Кубка мира.Александр Третьяков: ЧМ перенесли в Кенигзее. Я там всегда удачно выступалАлександр Третьяков вернулся из Лейк-Плесида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».Александр Третьяков: Дукурс не в призерах? Он упал в первой попыткеАлександр Третьяков вернулся из Лейк-Плесида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидВсе золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидКакие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.Александр Третьяков: Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться на ЧМОлимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов участвовать в соревнованиях на любой трассе мира.Данил Чабан: Третьяков справился с волнением и сделал свою работу как надоГлавный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан поделился впечатлениями от выступления своего подопечного Александра Третьякова. Напомним, что Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в СШАНа этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США) проходит этап Кубка мира по скелетону. В соревнованиях мужчин победу одержал российский спортсмен Александр Третьяков.Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спортаЖдем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.Александр Третьяков: Куда перенесут чемпионат мира, там и буду выступатьОлимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из России в другую страну.Мартинс Дукурс: Надо было думать об отмене ЧМ летом, после доклада МакларенаМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - об отмене ЧМ в Сочи.Мартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решениеМартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решениеМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» – об отмене ЧМ в Сочи.«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной ЛатвииЧетырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Третьяков стал вторым на этапе КМ в УистлереРоссийский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере.Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.
Главные новости
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Скелетон
Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону
Лыжный спорт
Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии
Шорт-трек
Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – вторая
Биатлон
Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мира
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третья
Ралли
Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года
Футбол
Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче на сборе в ОАЭ
все новости
Мартинс Дукурс
Мартинс Дукурсвсе новости
Александр Третьяков
Александр Третьяковвсе новости