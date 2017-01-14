Московское «Динамо» одержало шестую победу кряду, разгромив «Ладу»
Московское «Динамо» дома взяло верх над «Ладой» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин, Максим Карпов, Николай Чебыкин и Юусо Хиетанен.
Бело-голубые одержали шестую победу кряду и занимают пятое место в Западной конференции. Волжане идут двенадцатыми на Востоке.
16 января «Динамо» примет «Ак Барс», а «Лада» в тот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Динамо - Лада - 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Карсумс (Хиетанен), 4:48 (1:0). Кутейкин (Кокарев, Подшендялов), 17:39 (2:0). Карпов (Хиетанен, Никулин), 46:15 (3:0). N. Chebykin (Брюквин), 51:54 (4:0). Хиетанен (Кокарев, Цветков), 59:58 (5:0).
Место и дата
14 января 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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