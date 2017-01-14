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Елена Вяльбе: Мы в шоке от победы Матвеевой!

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы россиянки Натальи Матвеевой на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия).

- Мы в шоке! Любая женская победа для нас - как три мужских, потому что мы так давно ждем от женщин, когда они будут выступать на таком высоком уровне. Поэтому радости и счастью нет предела! Спасибо Наташке, что она смогла выдержать и победить, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, что в финале соревнований по спринту свободным стилем российская лыжница опередила норвежку Майкен Касперсен Фаллу и шведку Анну Фальк.

Лыжные гонки
Кубок мира
Женщины.Спринт
Свободный стиль

1. Наталья Матвева (Россия)
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
3. Анна Фальк (Швеция)…

30. Юлия Белорукова (Россия)…
33. Наталья Непряева (Россия)…
40. Дарья Веденина (Россия)…
44. Алиса Жамбалова (Россия)

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