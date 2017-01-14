«Дина» разгромила КПРФ, «Сибиряк» обыграл «Новую Генерацию»
Сегодня в регулярном чемпионате российской
Суперлиги по мини-футболу состоялись два матча. «Дина» уверенно обыграла КПРФ,
а «Сибиряк» одержал победу в матче с «Новой Генерацией».
Мини-футбол
Суперлига. Регулярный чемпионат
КПРФ – «Дина» - 2:7
Голы: Пула, 17, Адри, 31 – Эскердинья, 3, 19,
Ниязов, 5,9, 10, 41, Асадов, 14.
«Сибиряк» - «Новая Генерация» - 0:1
Гол: Нугуманов, 6.
«Дина» лидирует в турнирной таблице, имея в активе
42 очка в 18 матчах. «Сибиряк» на втором месте – 36 очков.
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