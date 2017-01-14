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«Дина» разгромила КПРФ, «Сибиряк» обыграл «Новую Генерацию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в регулярном чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу состоялись два матча. «Дина» уверенно обыграла КПРФ, а «Сибиряк» одержал победу в матче с «Новой Генерацией».

Мини-футбол

Суперлига. Регулярный чемпионат

КПРФ – «Дина» - 2:7

Голы: Пула, 17, Адри, 31 – Эскердинья, 3, 19, Ниязов, 5,9, 10, 41, Асадов, 14.

«Сибиряк» - «Новая Генерация» - 0:1

Гол: Нугуманов, 6.

«Дина» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 42 очка в 18 матчах. «Сибиряк» на втором месте – 36 очков.

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