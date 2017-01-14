Доминик Ландертингер: Не вижу проблем с участием Логинова на Кубке мира

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер прокомментировал возвращение российского спортсмена Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина, к участию на этапах Кубка мира.

- Я надеюсь, что Александр Логинов чист. Уже прошло два года. Лично я здесь никакой проблемы не вижу. Он должен получить второй шанс. Для меня самое важное, чтобы наш спорт был чистым, — рассказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Ранее, Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует допускать к выступлениям на этапах Кубка мира.

Напомним, в субботу, 14 января, российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.