Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва5 : 0Лада
Гандбол  Норвегия15 : 10Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона5 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Доминик Ландертингер: Не вижу проблем с участием Логинова на Кубке мира

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер прокомментировал возвращение российского спортсмена Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина, к участию на этапах Кубка мира.

- Я надеюсь, что Александр Логинов чист. Уже прошло два года. Лично я здесь никакой проблемы не вижу. Он должен получить второй шанс. Для меня самое важное, чтобы наш спорт был чистым, — рассказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Ранее, Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует допускать к выступлениям на этапах Кубка мира.

Напомним, в субботу, 14 января, российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?Сам Александр Логинов успешно возвращается в большой спорт. Но что-то или кто-то его тормозит.Кайса Макарайнен: Сегодня погода была нетипичной, на лыжне было очень тяжелоФинская биатлонистка Кайса Макарайнен поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла первое место.Ноги свело. И без промахов Подчуфарова отстала от лидера почти на три минутыНоги свело. И без промахов Подчуфарова отстала от лидера почти на три минутыВпервые в сезоне победила Кайса Макарайнен. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова – 15-я.Ульяна Кайшева: Движения вперед у меня нет, только в стрельбе немного прибавилаРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла 37-е место.Ирина Услугина: Пока не могу разобраться с ошибкамиРоссийская биатлонистка Ирина Услугина поделилась впечатлениями от спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, где она заняла 34-е место.Ольга Подчуфарова: Стрельба получилась, но это не порадовалоРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась эмоциями от спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.Татьяна Акимова: Гонка сложилась очень даже неплохо. Снег мне не мешалРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла 15-е место.Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мираФранцузский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует допускать к участию на Кубке мира.Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге, Акимова – 15-яНа этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала финская биатлонистка Кайса Макарайнен.Кубок мира. Спринт. Женщины. Как это былоКубок мира. Спринт. Женщины. Как это былоВ субботу в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет спринтерская гонка у женщин.Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBUРоссийский биатлонист Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.Мартен Фуркад: Буду выступать, если не пропадет желание побеждатьДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад уверен, что будет выступать и после 2018 года.Павел Ростовцев: Виролайнен и Слепцову мы видели, знаем их уровень. На чемпионате мира россиянкам будет сложноТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил перспективы женской сборной России по биатлону во второй половине текущего сезона.Павел Ростовцев: Не хотелось бы думать, что 13-е место – уровень женской сборной РоссииТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира.«Шипулин при стрельбе лежа поторопился. Видимо, был уверен в себе»«Шипулин при стрельбе лежа поторопился. Видимо, был уверен в себе»Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира.Евгений Гараничев: Стартовать в четвертой группе было комфортноБиатлонист сборной России Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.Дмитрий Малышко: Сегодня я провел первую гонку в сезоне без промаховБиатлонист сборной России Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Малышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянМалышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянНа пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка.Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестойПобедителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) стал француз Мартен Фуркад.Кубок мира. Рупольдинг. Мужской спринт. Как это былоТекстовая трансляция мужской спринтерской гонки пятого этапа Кубка мира на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Гандбол
ЧМ. Мужчины. Норвегия – Россия. Онлайн
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Хоккей
Россия обыграла Швецию и заняла третье место на женском чемпионате мира (U-18)
Футбол
Харри Кейн: Игра с «Вест Бромвичем» - наверное, наша лучшая в сезоне
Футбол
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» благодаря голам Суареса и Месси
Футбол
Мирча Луческу: Доволен новичками «Зенита». Жаль, что Новосельцев опять получил травму
Футбол
«Арсенал» разгромил «Суонси» благодаря двум автоголам
Футбол
Президент «Барселоны»: Продление контракта с Месси? По этому поводу нет никаких беспокойств
Скелетон
Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону
все новости
Симон Фуркад
Симон Фуркадвсе новости
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости
Доминик Ландертингер
Доминик Ландертингервсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости