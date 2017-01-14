«Локомотив» одержал победу в матче с «Нефтехимиком»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом»
и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Локомотива»
В составе
победителей отличились Стаффан Кронвалль, Артем Ильенко и Брэндон Козун. У «Нефтехимика»
гол в активе Геннадия Столярова.
«Локомотив» набрал 91 очко и занимает четвертое
место на Западе. У «Нефтехимика» 66 очков и девятое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Нефтехимик - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Столяров (Гюнге, Лямин), 9:17 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 30:13 (1:1). Ильенко (Кадейкин), 47:07 (2:1). Козун (Тальбо), 57:17 (3:1).
Место и дата
14 января 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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