«Витязь» дома обыграл «Ак Барс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и
«Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу
«Витязя».
В составе победителей отличились Алексей
Копейкин, Марио Кемпе и Алексей Макеев. У «Ак Барса» голы в активе Михаила Глухова и Максима Лазарева.
«Витязь» набрал 75 очков и занимает седьмое место
на Западе. У «Ак Барса» 94 очка и третье место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Ак Барс - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Глухов (Глинкин, Батыршин), 1:59 (0:1). Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 10:09 (1:1). Кемпе (Горак, Аалтонен), 18:52 (2:1). Макеев (Афиногенов, Головков), 23:51 (3:1). Лазарев (Лукоянов, Яруллин), 55:11 (3:2).
Место и дата
14 января 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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