Президент «Барселоны»: Продление контракта с Месси? По этому поводу нет никаких беспокойств

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу попытался успокоить поклонников каталонского клуба, взволнованных информацией, что его главная звезда Лионель Месси может покинуть команду.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего аргентинца, являющегося рекордсменом «Барсы» по забитым мячам, истекает летом 2018 года. СМИ неоднократно сообщали, что Месси может покинуть команду, если его финансовые запросы не будут удовлетворены.

«По этому поводу нет никаких беспокойств, - сказал Бартомеу в эфире канала Esport3, комментируя ход дискуссии о продлении соглашения с форвардом. - Я лично будут следить за переговорами с Лео и его семьей. Каждая вещь требует времени. Я хочу, чтобы Месси остался, он тоже этого хочет, но детали я разглашать пока не буду. Все будет сделано благоразумно и тихо».

Напомним, накануне было объявлено об увольнении Пере Гратакоса с поста директора «Барселоны» за высказывание в адрес Месси.