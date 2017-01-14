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Виталий Мутко: Продолжаем работу по организации матча со сборной Бразилии

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход переговоров с бразильской федерацией футбола по организации матча между сборными двух стран.

- Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что в марте соперником сборной России в товарищеском матче вероятнее всего станет команда Кот-д'Ивуара. Также российский футбольный союз (РФС) близок к заключению контракта с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией о проведении в марте 2017 года товарищеского матча между национальными сборными в Сочи.

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