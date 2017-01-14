Александр Зубков: Третьяков не дрогнул под грузом обстоятельств

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выступление российского скелетониста Александра Третьякова на чемпионате Европы.

- Третье место Саши Третьякова, которого я считаю настоящим бойцом, на чемпионате Европы и этапе Кубка мира является, безусловно, успехом. Он совершил небольшую ошибку в первом заезде, но во втором выступил как надо и доказал, что имеет полное право бороться за медали. Я не думаю, что ошибка в первом заезде объясняется тем, что спортсмен некоторое время находился под санкциями - сама трасса давалась нашему спортсмену тяжело. Но он под грузом обстоятельств не дрогнул, сделал все как надо, - цитирует Зубкова ТАСС.

Напомним, что в субботу, 14 января, оссиянин Александр Третьяков занял третье место на проходящем в немецком Винтерберге чемпионате Европы по скелетону.