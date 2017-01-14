Йоан Молло: Рад дебютировать в составе «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от матча против «Айнтрахта» (0:0).
- Очень рад, что удалось дебютировать в составе «Зенита», пусть и в товарищеском матче. Считаю, что мы провели неплохой матч против «Айнтрахта», жалко, что не удалось выиграть. Для меня нет разницы, товарищеские матчи или официальные, я всегда хочу добиваться победы. По ходу сборов команда еще будет набирать кондиции, это был всего лишь первый матч после первых четырех дней тренировок, дальше будем прибавлять, - приводит слова Молло ТАСС.
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Напомним, «Зенит» в контрольном матче сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» со счетом 0:0.
С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: М.Кержаков, Анюков, Ломбертс, Йованович, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, А.Кержаков.
Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. Команда Мирчи Луческу сыграет с китайским «Чанчунь Ятаем» (16 января), оманским «Сохаром» (17), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).
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Матч
Состав
Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 46), Кришито (Йованович, 46), Зуйков (Маурисио, 46), Нету (Ломбертс, 46), Молло (Джорджевич, 46), Могилевец (Азеведо Жуниор, 46), Жулиано (Юсупов, 46), Хави Гарсия (Жирков, 46), Чернов (Анюков, 46), Мак (Шатов, 46), Дзюба (Кержаков А., 46)
Айнтрахт: Градечки, Эктор, Чендлер (Безушков, 46), Абрахам, Очипка (Тавата, 81), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Гачинович, Ребич, Майер (Тарашай, 65)
Предупреждения:
Хави Гарсия, 29; Нету, 37 - Эктор, 30
Место и дата
14 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция