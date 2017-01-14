Йоан Молло: Рад дебютировать в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от матча против «Айнтрахта» (0:0).

- Очень рад, что удалось дебютировать в составе «Зенита», пусть и в товарищеском матче. Считаю, что мы провели неплохой матч против «Айнтрахта», жалко, что не удалось выиграть. Для меня нет разницы, товарищеские матчи или официальные, я всегда хочу добиваться победы. По ходу сборов команда еще будет набирать кондиции, это был всего лишь первый матч после первых четырех дней тренировок, дальше будем прибавлять, - приводит слова Молло ТАСС.

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Напомним, «Зенит» в контрольном матче сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» со счетом 0:0.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: М.Кержаков, Анюков, Ломбертс, Йованович, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, А.Кержаков.

Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. Команда Мирчи Луческу сыграет с китайским «Чанчунь Ятаем» (16 января), оманским «Сохаром» (17), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).

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