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«Арсенал» разгромил «Суонси» благодаря двум автоголам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» разгромил «Суонси» благодаря двум автоголам
Источник: Reuters

«Суонси» дома крупно уступил «Арсеналу» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.

У победителей счет на 37-й минуте открыл нападающий Оливье Жиру.

Во втором тайме зрители стали свидетелями редкого случая - хозяева поля дважды подряд поразили свои ворота. Это сделали Джек Корк (54-я) и Кайл Нотон (67-я).

Точку во встрече поставил Алексис Санчес.

Лондонский клуб догнал по набранным очкам идущий третьим «Ливерпуль» (44), но у мерсисайдцев игра в запасе против «Манчестер Юнайтед».

Валлийская команда с 15 баллами занимает на данный момент 19-е, предпоследнее место.

В следующем туре «Арсенал» 22 января примет «Бернли», а «Суонси» днем ранее сыграет на выезде с «Ливерпулем».

Матч

Суонси - Арсенал - 0:4 (0:1)

Голы

Жиру 38 (0:1). Корк 54 (0:2 - автогол). Ноутон 67 (0:3 - автогол). Санчес 74 (0:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Ноутон, Роутледж, Корк (МакБарни, 71), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Дайер (Фер, 56), Льоренте (Борха, 70)

Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Монреаль, Косьельни, Рэмзи, Озил (Перес, 79), Джака, Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60), Санчес (Уэлбек, 79), Айвоби

Предупреждения:

Ки Сун Ен, 43; Фер, 78 - нет

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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