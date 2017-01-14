«Арсенал» разгромил «Суонси» благодаря двум автоголам
«Суонси» дома крупно уступил «Арсеналу» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.
У победителей счет на 37-й минуте открыл нападающий Оливье Жиру.
Во втором тайме зрители стали свидетелями редкого случая - хозяева поля дважды подряд поразили свои ворота. Это сделали Джек Корк (54-я) и Кайл Нотон (67-я).
Точку во встрече поставил Алексис Санчес.
Лондонский клуб догнал по набранным очкам идущий третьим «Ливерпуль» (44), но у мерсисайдцев игра в запасе против «Манчестер Юнайтед».
Валлийская команда с 15 баллами занимает на данный момент 19-е, предпоследнее место.
В следующем туре «Арсенал» 22 января примет «Бернли», а «Суонси» днем ранее сыграет на выезде с «Ливерпулем».
Матч
Голы
Жиру 38 (0:1). Корк 54 (0:2 - автогол). Ноутон 67 (0:3 - автогол). Санчес 74 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Ноутон, Роутледж, Корк (МакБарни, 71), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Дайер (Фер, 56), Льоренте (Борха, 70)
Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Монреаль, Косьельни, Рэмзи, Озил (Перес, 79), Джака, Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60), Санчес (Уэлбек, 79), Айвоби
Предупреждения:
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
14 января 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция