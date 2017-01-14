Кайса Макарайнен: Сегодня погода была нетипичной, на лыжне было очень тяжело

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Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мира Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует допускать к участию на Кубке мира.

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Кубок мира. Спринт. Женщины. Как это было В субботу в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет спринтерская гонка у женщин.

Мартен Фуркад: Буду выступать, если не пропадет желание побеждать Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад уверен, что будет выступать и после 2018 года.

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Павел Ростовцев: Не хотелось бы думать, что 13-е место – уровень женской сборной России Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира.

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Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестой Победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) стал француз Мартен Фуркад.

Кубок мира. Рупольдинг. Мужской спринт. Как это было Текстовая трансляция мужской спринтерской гонки пятого этапа Кубка мира на сайте «Советского спорта».