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Кайса Макарайнен: Сегодня погода была нетипичной, на лыжне было очень тяжело

Источник:  IBUКомментарии

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла первое место.

«В биатлоне лучше ничего не ожидать перед гонкой, потому что всякое может случиться. Здесь в Рупольдинге нужно стрелять чисто. Это удалось многим биатлонисткам, но сегодняшняя погода была нетипичной для этого места. Было довольно непросто идти на лыжах. Я чувствовала себя, будто отработала целый день без пауз на отдых», - цитирует Макарайнен официальный сайт IBU.

Напомним, что лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла 15-е место.

Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) 20.51,8 (0 промахов)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) отставание 22,0 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) + 30,1 (0)
4. Мари Дорен Абер (Франция) + 48,6 (1)
5. Доротея Вирер (Италия) + 57,7 (0)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) + 59,8 (0)
7. Ханна Оберг (Швеция) + 1.18,8 (0)
8. Галина Вишневская (Казахстан) + 1.20,3 (1)
9. Анаис Бескон (Франция) + 1.25,4 (0)
10. Магдалена Гвиздон (Польша) + 1.26,6 (0)
11. Юлия Джима (Украина) +1.27,9 (2)
...15. Татьяна Акимова (Россия) + 1.40,0 (1)
...29. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.11,0 (1)
...34. Ирина Услугина (Россия) + 2.15,5 (1)
...37. Ульяна Кайшева (Россия) + 2.23,5 (1)
...48. Ольга Подчуфарова (Россия) + 2.40,3 (0) 


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