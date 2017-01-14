Эдуард Николаев: Чагин научил нас быть такими быстрыми

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал победу в ралли-марафоне «Дакар-2017».

- Эти две недели были очень тяжелыми. «Дакар» – это марафон, он не оставляет вам выбора, кроме как дозировать вашу энергию на протяжении всех этапов. Нам удалось становиться сильнее и сильнее, тогда как другие команды начали терять время. У нас великолепное руководство. Владимир Чагин научил нас быть такими быстрыми, - цитирует Николаева ТАСС.

Добавим, что российский гонщик Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов, а экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем «Дакара» в классе грузовиков.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.