Мирча Луческу: Доволен новичками «Зенита». Жаль, что Новосельцев опять получил травму

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча против «Айнтрахта» (0:0).

- В первую очередь я рассматриваю эту игру как тренировку. Все будут играть на разных позициях. В принципе, всеми доволен. Нельзя сказать, что мы готовы хорошо, потому что всего лишь четвертый день работаем, тем более что сейчас мы работаем над функциональным состоянием. Было видно, что нашим игрокам, в отличие от соперника, не хватало свежести. Самое важное для меня то, что все наши футболисты поняли организацию нашей игры, соблюдали принципы ее ведения, механизмы оборонительного и атакующего плана. В этот период я уделяю большее внимание оборонительным действиям, и это подтверждает сегодняшний матч — по большому счету соперник не создал ничего серьезного. Доволен той работой, которую футболисты проделали сегодня. Доволен новичками — Молло, Эрнани и тем же Зуйковым. Некоторые игроки получили травмы, надеемся, они быстрее восстановятся и будут работать в общей группе.

Мы от наших планов по работе на сборах не отказываемся, но в то же время будет очень много матчей после тренировок и нагрузка будет дублироваться. Утром мы тренировались 85 минут, а вечером сыграли. Для меня очень важен тренировочный процесс, а матч — это бонус, чтобы получить удовольствие от него. В таком же направлении будем продолжать дальше. Доволен матчем и его содержанием.

- Изменилась ли игра с отсутствием Витселя?

- Нельзя сейчас говорить об этом, поскольку мы не использовали весь основной состав. Сейчас анализ делать нельзя. Нужно, чтобы Эрнани адаптировался к нашей игре, а это не так просто — бразильцам нужно определенное время, чтобы понять и привыкнуть к европейскому футболу, поэтому мы ждем. Самое главное — заложить функциональную базу, чтобы этого хватило до конца сезона. На первый сбор как раз стоит задача интегрировать всех наших футболистов в нашу систему игры. Поэтому никто не увидит здесь основной состав — этого даже никто не поймет. Будут играть все — и Мусаев, и Лесовой, и все остальные. Ждем Цаллагова, когда он выздоровеет. Очень жаль, что Новосельцев опять получил травму. Сделал для себя хорошую программу перед сборами, но, может быть, она не помогла. Будем надеяться, что он быстро восстановится, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» в контрольном матче сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» со счетом 0:0.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: М.Кержаков, Анюков, Ломбертс, Йованович, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, А.Кержаков.

Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. Команда Мирчи Луческу сыграет с китайским «Чанчунь Ятаем» (16 января), оманским «Сохаром» (17), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).



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