«Сток Сити» на выезде обыграл «Сандерленд» благодаря дублю Арнаутовича
Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом»
и «Сток Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сток Сити».
В составе победителей дубль сделал Марко
Арнаутович. Также отличился Питер Крауч. У «Сандерленда» гол в активе
Джейрмейна Дефо.
«Сток Сити» набрал 27 очков и занимает девятое
место в чемпионате Англии. У «Сандерленда» 15 очков и 19-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
21-й тур
Матч
Сандерленд - Сток Сити - 1:3 (1:3)
Голы
Арнаутович 15 (0:1). Арнаутович 22 (0:2). Крауч 34 (0:3). Дефо 40 (1:3).
Состав
Сандерленд: Манноне, О'Ши, Лав, ван Анхолт, Джилободжи, Денайер, Ларссон, Янузай, Родуэлл, Борини, Дефо
Сток Сити: Грант, Джонсон, Питерс, Шоукросс, Мартинс Инди, Адам (Афеллай, 68), Шакири (Нгой, 89), Аллен, Уилан, Крауч, Арнаутович
Предупреждения:
Джилободжи, 62; ван Анхолт, 72; Янузай, 90 - Адам, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
14 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция