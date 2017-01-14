«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» благодаря голам Суареса и Месси

читайте также

Президент «Барселоны»: Продление контракта с Месси? По этому поводу нет никаких беспокойств Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу попытался успокоить поклонников каталонского клуба, что его главная звезда Лионель Месси может покинуть команду.

«Челси» на место Косты может купить Морату Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения у «Реала» нападающего Альваро Мораты, сообщает The Sun.

Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора «Барселоны» «Барселона» уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси. Сам футболист недоволен таким решением.

Примера. 18-й тур. «Барселона» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» – «Бетис» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании.

«Леганес» и «Атлетик» сыграли вничью Матч 18-го тура чемпионат Испании между «Леганесом» и «Атлетиком» завершился вничью.

Гарет Бэйл: Лодыжка с каждым днем чувствует себя все лучше (фото) Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сообщил, что его восстановление от травмы идет полным ходом.

Срна принял решение остаться в «Шахтере» Многолетний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил о том, что он не станет игроком «Барселоны».

Много голов. Прогноз на матч «Севилья» – «Реал» Мадрид от Василия Уткина Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на центральный матч 17-го тура

День в истории. Виктору Вальдесу – 35 лет! 14 января свое 35-летие отмечает известный испанский вратарь Виктор Вальдес, ныне выступающий за английский «Мидлсбро».

«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси Футбольный клуб «Барселона» отправила в отставку директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает официальный сайт каталонской команды.

«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФА В них содержится немало интересных фактов, которые и приводит «Советский спорт».

Дзадза перешел в «Валенсию» на правах аренды Нападающий Симоне Дзадза на правах аренды до конца сезона перебрался в испанскую «»Валенсию». Об этом сообщает испанская Marca.

Полузащитник «Барселоны» Туран согласовал трехлетний контракт с китайским клубом Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран переедет этой зимой в чемпионат Китая. Об этом сообщает Fanatik.

Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоваться Российский комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру нападающего Лионеля Месси, поддержав решение игрока не ехать на церемонию вручения наград от ФИФА.

«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроков УЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.

Хамес отказал «Челси» после разговора с Роналду Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отклонил предложение о переходе в «Челси», сообщает Marca.

Луис Суарес: «Барса» должна продлить контракт с Месси и не задумываться о здравом смысле Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал руководство клуба подписать новый контракт с лидером команды Лионелем Месси.

Наставник «Севильи» подтвердил интерес к защитнику «Ливерпуля» Сахо Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо.

Игорь Беланов: Роналду по праву стал лучшим футболистом 2016 года Бывший форвард киевского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслужил звание лучшего игрока 2016 года.