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«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» благодаря голам Суареса и Месси

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Барселоны».

В составе «Барсы» дубль сделал Луис Суарес. Также отличились Лионель Месси, Арда Туран и Алейш Видаль.

«Барселона» набрала 38 очков и находится на втором месте в чемпионате Испании. У «Лас-Пальмаса» 24 очка и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

18-й тур

Матч

Барселона - Лас-Пальмас - 5:0 (1:0)

Голы

Суарес Л. 14 (1:0). Месси 52 (2:0). Суарес Л. 57 (3:0). Туран 59 (4:0). Видаль 80 (5:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Маскерано, Бускетс (Матьё, 74), Гомеш (Ракитич, 62), Видаль, Рафинья, Туран, Суарес Л. (Алькасер, 68), Месси

Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д. (Артильес, 34), Лопеш, Лемос, Гомес (Гарсия М., 63), Тана, Меса, Боатенг, Виера, Эль Жар (Ливайя, 74)

Предупреждения:

Рафинья, 25; Маскерано, 29; Гомеш, 32 - Меса, 3; Лопеш, 42; Боатенг, 55; Ливайя, 78

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

14 января 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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