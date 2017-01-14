«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» благодаря голам Суареса и Месси
Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной»
и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу
«Барселоны».
В составе «Барсы» дубль сделал Луис Суарес. Также
отличились Лионель Месси, Арда Туран и Алейш Видаль.
«Барселона» набрала 38 очков и находится на
втором месте в чемпионате Испании. У «Лас-Пальмаса» 24 очка и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
18-й тур
Матч
Барселона - Лас-Пальмас - 5:0 (1:0)
Голы
Суарес Л. 14 (1:0). Месси 52 (2:0). Суарес Л. 57 (3:0). Туран 59 (4:0). Видаль 80 (5:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Маскерано, Бускетс (Матьё, 74), Гомеш (Ракитич, 62), Видаль, Рафинья, Туран, Суарес Л. (Алькасер, 68), Месси
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д. (Артильес, 34), Лопеш, Лемос, Гомес (Гарсия М., 63), Тана, Меса, Боатенг, Виера, Эль Жар (Ливайя, 74)
Предупреждения:
Рафинья, 25; Маскерано, 29; Гомеш, 32 - Меса, 3; Лопеш, 42; Боатенг, 55; Ливайя, 78
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
14 января 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция