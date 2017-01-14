Харри Кейн: Игра с «Вест Бромвичем» - наверное, наша лучшая в сезоне
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, автор хет-трика в домашнем матче 21-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (4:0), поделился впечатлениями от встречи.
«Мы были великолепны. Я бы сказал, что это, наверное, наша лучшая игра в сезоне. Мы могли забить намного больше, если бы не Бен (Фостер, вратарь «Вест Бромвича» - прим.ред.). Он совершил несколько невероятных спасений. Мы были очень хороши. Хотели продолжить свою серию и сделали это», - цитирует форварда Goal.
Матч
Тоттенхэм - Вест Бромвич - 4:0 (2:0)
Голы
Кейн 12 (1:0). МакАули Г. 26 (2:0 - автогол). Кейн 77 (3:0). Кейн 81 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген (Дэвис, 64), Роуз, Алдервейрелд, Уокер, Алли, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Кейн (Сон Хын Мин, 90)
Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Доусон, Ольссон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Брант (Маклин, 54), Филлипс (Филд, 90), Флетчер, Моррисон, Якоб, Рондон
Предупреждения:
нет - Ольссон, 64; МакАули Г., 70
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
14 января 15:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция