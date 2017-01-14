Зинэтула Билялетдинов: Хотелось бы выигрывать все матчи, но не получается

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

- Пусть неудачно сыграли, но считаю, команда сработала неплохо, особенно в третьем периоде. Нас настораживает, что не идет большинство, работаем, но пока не получается. Процесс идет, есть много позитивных моментов, но есть и вопросы, которые надо решать, прежде всего - большинство. Хотелось бы выигрывать все матчи, но не получается. Вопросы, которые есть, они не являются системными, - передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу. 14 января, «Витязь» на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.