Зинэтула Билялетдинов: Хотелось бы выигрывать все матчи, но не получается
Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
- Пусть неудачно сыграли, но считаю, команда сработала неплохо, особенно в третьем периоде. Нас настораживает, что не идет большинство, работаем, но пока не получается. Процесс идет, есть много позитивных моментов, но есть и вопросы, которые надо решать, прежде всего - большинство. Хотелось бы выигрывать все матчи, но не получается. Вопросы, которые есть, они не являются системными, - передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».
Напомним, что в субботу. 14 января, «Витязь» на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.
Матч
Витязь - Ак Барс - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Глухов (Глинкин, Батыршин), 1:59 (0:1). Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 10:09 (1:1). Кемпе (Горак, Аалтонен), 18:52 (2:1). Макеев (Афиногенов, Головков), 23:51 (3:1). Лазарев (Лукоянов, Яруллин), 55:11 (3:2).
Место и дата
14 января 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция