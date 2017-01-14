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Россия обыграла Швецию и заняла третье место на женском чемпионате мира (U-18)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швеции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной России.

В составе российской команды отличились Елена Проворова и Дарья Белоглазова. В финале сыграют сборные Канады и США.

Чемпионат мира по хоккею. Женщины (U-18)

Чехия

Матч за третье место

Швеция – Россия – 0:2

Голы: Проворова, 41:45, Белоглазова, 59:20.

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