Россия обыграла Швецию и заняла третье место на женском чемпионате мира (U-18)
Швеции завершился победой российской команды.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной России.
В составе российской команды отличились Елена
Проворова и Дарья Белоглазова. В финале сыграют сборные Канады и США.
Чемпионат мира по хоккею. Женщины (U-18)
Чехия
Матч за третье место
Швеция – Россия – 0:2
Голы: Проворова, 41:45, Белоглазова, 59:20.
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