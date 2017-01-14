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Гол Дракслера принес «ПСЖ» победу над «Ренном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Дракслера принес «ПСЖ» победу над «Ренном»
Источник: Reuters

«Ренн» дома уступил «ПСЖ» (0:1) в 20-м туре чемпионата Франции.

Единственный мяч на 39-й минуте забил новичок парижан Юлиан Дракслер.

Столичный клуб набрал 42 очка и догнал идущий вторым «Монако». Правда, у монегасков в запасе гостевая игра с «Марселем».

У «Ренна» на данный момент 28 баллов и седьмая строчка.

В следующем туре «ПСЖ» 21 января сыграет на выезде с «Нантом», а его сегодняшний соперник в тот же день встретится в гостях с «Генгамом». 

Матч

Ренн - ПСЖ - 0:1 (0:1)

Голы

Дракслер 39 (0:1).

Состав

Ренн: Костиль, Данзе, Мексер, Гнаньон, Бааль, Фернандес (Диакаби, 60), Прчич (Энрике, 85), Гросицки, Андре, Гуркюфф Й., Калулу (Саид, 66)

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Курзава, Менье, Мотта, Вератти, Матюиди, Дракслер (Рабьо, 73), Кавани (Бен Арфа, 70), Лукас (Ди Мария, 77)

Предупреждения:

нет - Вератти, 29; Мотта, 63

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

14 января 19:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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