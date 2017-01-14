Гол Дракслера принес «ПСЖ» победу над «Ренном»
«Ренн» дома уступил «ПСЖ» (0:1) в 20-м туре чемпионата Франции.
Единственный мяч на 39-й минуте забил новичок парижан Юлиан Дракслер.
Столичный клуб набрал 42 очка и догнал идущий вторым «Монако». Правда, у монегасков в запасе гостевая игра с «Марселем».
У «Ренна» на данный момент 28 баллов и седьмая строчка.
В следующем туре «ПСЖ» 21 января сыграет на выезде с «Нантом», а его сегодняшний соперник в тот же день встретится в гостях с «Генгамом».
Матч
Голы
Дракслер 39 (0:1).
Состав
Ренн: Костиль, Данзе, Мексер, Гнаньон, Бааль, Фернандес (Диакаби, 60), Прчич (Энрике, 85), Гросицки, Андре, Гуркюфф Й., Калулу (Саид, 66)
ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Курзава, Менье, Мотта, Вератти, Матюиди, Дракслер (Рабьо, 73), Кавани (Бен Арфа, 70), Лукас (Ди Мария, 77)
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
14 января 19:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция