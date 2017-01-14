СКА - «Металлург» (Нк). Титов дисквалифицирован на два матча за удар Барабанова
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между СКА и новокузнецким «Металлургом» (9:1).
На 43-й минуте встречи защитник «Кузни» Александр Титов нанес удар локтем в лицо нападающему хозяев Александру Барабанову. СДК КХЛ вынес решение дисквалифицировать Титова на два матча и наказать денежным штрафом.
Напомним, 13 января СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.
В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.
Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Металлург Нк - 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)
Голы:
Белов (Яковлев, Ковальчук), 0:32 (1:0). Тихонов (Рыков), 9:08 (2:0). Хохлачёв (Кетов), 9:35 (3:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 19:38 (4:0 - бол.). Шипачёв 21:09 (5:0 - бол.). Шипачёв (Дадонов), 24:36 (6:0 - мен.). Хафизуллин (Шипачёв, Дадонов), 51:43 (7:0). Разумов (Михеев, Ионин), 53:21 (7:1). Дацюк (Шестёркин, Ковальчук), 53:41 (8:1). Гусев (Рыков, Дадонов), 59:48 (9:1).
Место и дата
13 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция