СКА - «Металлург» (Нк). Титов дисквалифицирован на два матча за удар Барабанова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между СКА и новокузнецким «Металлургом» (9:1).

На 43-й минуте встречи защитник «Кузни» Александр Титов нанес удар локтем в лицо нападающему хозяев Александру Барабанову. СДК КХЛ вынес решение дисквалифицировать Титова на два матча и наказать денежным штрафом.

Напомним, 13 января СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.

Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».