Диего Коста не хочет играть в Китае
Форвард «Челси» Диего Коста не заинтересован в
переходе в один из китайских клубов. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на
источники, близкие к игроку.
Ранее сообщалось, что у Косты есть выгодное
предложение из Китая - контракт с зарплатой в 30
миллионов фунтов в год. Тем не менее, испанский
форвард на данный момент не готов его принять. Напомним, что из-за конфликта с
Антонио Конте Коста не сыграет в сегодняшнем матче против «Лестера» в
чемпионате Англии. По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил
перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в
разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.
28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.
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