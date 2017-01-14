Диего Коста не хочет играть в Китае

Форвард «Челси» Диего Коста не заинтересован в переходе в один из китайских клубов. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на источники, близкие к игроку.

Ранее сообщалось, что у Косты есть выгодное предложение из Китая - контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год. Тем не менее, испанский форвард на данный момент не готов его принять. Напомним, что из-за конфликта с Антонио Конте Коста не сыграет в сегодняшнем матче против «Лестера» в чемпионате Англии. По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.

28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.

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