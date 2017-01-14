Алексей Кравцов: Пока ЧЕ для российских шорт-трекистов складывается очень хорошо

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал выступления российский спортсменов на проходящем в итальянском Турине чемпионате Европы по шорт-треку.

- Пока для наших спортсменов все складывается очень хорошо. Елистратов очень красиво победил на «полуторке». К сожалению, Семену не удалось пробиться в финал на 500 метрах, но, тем не менее, он уверенно выиграл финал «Б». Что касается Софьи Просвирновой, мы не планировали брать ее на чемпионат Европы, спортсменка не до конца восстановилась, у нее был перерыв в связи с травмой. В целом, наши ребята очень хорошо выступают, надо просто пожелать им успеха, - цитирует Кравцова ТАСС.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне завоевали три медали. Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров, Софья Просвирнова стала второй на этой же дистанции. Виктор Ан стал бронзовым призером турнира в забеге на 500 м.

