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Якуб Ержабек: Возвращение «Витязя» в первую восьмерку – не повод обольщаться

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

- Мы знаем, насколько плотная ситуация в таблице, знали, что наши конкуренты набрали очки в последних матчах, поэтому должны были обыгрывать «Ак Барс». Ключом к победе стала уверенная игра в обороне, оба гола мы пропустили после бросков от синей линии и трафика перед нашими воротами. Хорошо, что забили в большинстве, большинство – это залог успеха в каждом матче. Рады, что вернулись в восьмерку, но это не повод обольщаться, мы понимаем, насколько близко идут все команды, - цитирует Ержабека «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу. 14 января, «Витязь» на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

Матч

Витязь - Ак Барс - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Глухов (Глинкин, Батыршин), 1:59 (0:1). Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 10:09 (1:1). Кемпе (Горак, Аалтонен), 18:52 (2:1). Макеев (Афиногенов, Головков), 23:51 (3:1). Лазарев (Лукоянов, Яруллин), 55:11 (3:2).

Место и дата

14 января 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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