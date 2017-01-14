Якуб Ержабек: Возвращение «Витязя» в первую восьмерку – не повод обольщаться

Чешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

- Мы знаем, насколько плотная ситуация в таблице, знали, что наши конкуренты набрали очки в последних матчах, поэтому должны были обыгрывать «Ак Барс». Ключом к победе стала уверенная игра в обороне, оба гола мы пропустили после бросков от синей линии и трафика перед нашими воротами. Хорошо, что забили в большинстве, большинство – это залог успеха в каждом матче. Рады, что вернулись в восьмерку, но это не повод обольщаться, мы понимаем, насколько близко идут все команды, - цитирует Ержабека «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу. 14 января, «Витязь» на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.