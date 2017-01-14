Якуб Ержабек: Возвращение «Витязя» в первую восьмерку – не повод обольщаться
Чешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
- Мы знаем, насколько плотная ситуация в таблице, знали, что наши конкуренты набрали очки в последних матчах, поэтому должны были обыгрывать «Ак Барс». Ключом к победе стала уверенная игра в обороне, оба гола мы пропустили после бросков от синей линии и трафика перед нашими воротами. Хорошо, что забили в большинстве, большинство – это залог успеха в каждом матче. Рады, что вернулись в восьмерку, но это не повод обольщаться, мы понимаем, насколько близко идут все команды, - цитирует Ержабека «Р-Спорт».
Напомним, что в субботу. 14 января, «Витязь» на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.
Матч
Витязь - Ак Барс - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Глухов (Глинкин, Батыршин), 1:59 (0:1). Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 10:09 (1:1). Кемпе (Горак, Аалтонен), 18:52 (2:1). Макеев (Афиногенов, Головков), 23:51 (3:1). Лазарев (Лукоянов, Яруллин), 55:11 (3:2).
Место и дата
14 января 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция