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Наталья Матвеева: Хотела бы поблагодарить моего сервисмена и тренера

Источник:  FISКомментарии

Российская лыжница Наталья Матвеева после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) поблагодарила своего тренера Маркуса Крамера и сервисмена.

- Я очень счастлива выиграть. Я хотела бы поблагодарить моего сервисмена и тренера Крамера. Спасибо вам за это», - передает слова Матвеевой официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.

Напомним, что в финале соревнований по спринту свободным стилем российская лыжница опередила норвежку Майкен Касперсен Фаллу и шведку Анну Фальк.

Лыжные гонки
Кубок мира
Женщины.Спринт
Свободный стиль

1. Наталья Матвева (Россия)
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
3. Анна Фальк (Швеция)…

30. Юлия Белорукова (Россия)…
33. Наталья Непряева (Россия)…
40. Дарья Веденина (Россия)…
44. Алиса Жамбалова (Россия)

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