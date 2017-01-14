Андрей Аршавин: У «Спартака» нет запаса прочности, но его чемпионство было бы логичным
Бывший капитан сборной
России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении «Спартака»
в нынешнем сезоне.
- Москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру, - сказал Аршавин. - У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса «Спартаку» все равно не хватает. Смотрите сами: он сначала обыгрывает «Оренбург» в чемпионате, затем уступает «СКА-Хабаровску» в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи. У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.
- Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может
развалиться?
- Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в «Ювентусе».
- А вообще вас первое место «Спартака» удивляет?
- Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.
- Пора становиться чемпионами?
- Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.