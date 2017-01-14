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Андрей Аршавин: Из меня вряд ли получится хороший тренер, потому что я несдержанный человек

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший капитан сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин ответил на вопрос, видит ли он себя в будущем в роли тренера.

«В идеале неплохо было бы просто остаться в футболе. Не знаю, в каком качестве, - цитирует Аршавина «Газета.ru». - Многие мне говорят, что из меня получится хороший тренер. Но мне так не кажется, потому что я несдержанный человек. Понятно, что тренеры бывают разные: и эмоциональные, и спокойные. Но нужно быть психологом и разбираться в своем виде спорта. Тут столько нюансов! Аналитическая работа чего стоит. Сколько футбола тренеры смотрят! Я в жизни, наверное, столько футбола не посмотрю перед игрой, сколько условно нужно или считается, что надо.

Представляете, каково это - посмотреть пять матчей «Тараза» перед очной встречей?! С ума можно сойти! Не хочу обижать «Тараз». Но просто не понимаю - как это смотрят? Вместо всего этого я бы пришел и сказал: «Ребята, ну мы сильнее них. Давайте сыграем в наш футбол!».

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