Голкипер «Спартака-2» Филиппов на просмотре в «Уфе»
«Уфа» просматривает вратаря «Спартака-2» Михаила Филиппова.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Михаил Филиппов является воспитанником подмосковной школы «Мастер-Сатурн».
В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ 24-летний голкипер провел 19 матчей
за «Спартак-2».
Ранее Филиппов выступал за «Сатурн-2» (Московская область), «Томь-мол.» (Томск), «Амур-2010» (Благовещенск), «Знамя Труда» (Московская область), «Спартак-мол.» (Москва) и «Спартак-2» (Москва).
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически