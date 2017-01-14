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Голкипер «Спартака-2» Филиппов на просмотре в «Уфе»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

«Уфа» просматривает вратаря «Спартака-2» Михаила Филиппова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Михаил Филиппов является воспитанником подмосковной школы «Мастер-Сатурн». В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ 24-летний голкипер провел 19 матчей за «Спартак-2». 

Ранее Филиппов выступал за «Сатурн-2» (Московская область), «Томь-мол.» (Томск), «Амур-2010» (Благовещенск), «Знамя Труда» (Московская область), «Спартак-мол.» (Москва) и «Спартак-2» (Москва).

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