Александр Третьяков: Маленько потерял соревновательный ритм

Олимпийский чемпион Сочи по скелетону россиянин Александр Третьяков прокомментировал свое выступление на проходящем в немецком Винтерберге чемпионате Европы по скелетону.

- В принципе я доволен результатом. Получается, что практически месяц не катался перед чемпионатом Европы, поэтому я маленько потерял соревновательный ритм. Но ничего, втянулся уже, - цитирует Третьякова «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу, 14 января, россиянин Александр Третьяков занял третье место на чемпионате Европы по скелетону.

Добавим, что международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Третьякова вместе с Еленой Никитиной, Ольгой Потылициной и Марией Орловой в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Однако позже IBSF сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов.