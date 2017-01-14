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Александр Третьяков: Маленько потерял соревновательный ритм

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Сочи по скелетону россиянин Александр Третьяков прокомментировал  свое выступление на проходящем в немецком  Винтерберге чемпионате Европы по скелетону.

- В принципе я доволен результатом. Получается, что практически месяц не катался перед чемпионатом Европы, поэтому я маленько потерял соревновательный ритм. Но ничего, втянулся уже, - цитирует Третьякова «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу, 14 января, россиянин Александр Третьяков занял третье место на чемпионате Европы по скелетону.

Добавим, что международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Третьякова вместе с Еленой Никитиной, Ольгой Потылициной и Марией Орловой в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Однако позже IBSF сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов.

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