Россия уступила Норвегии на чемпионате мира по гандболу
Матч группового турнира чемпионата мира по
гандболу среди мужчин между сборными России и Норвегии завершился победой
норвежцев. Итоговый счет матча - 28:24 в пользу сборной Норвегии.
Напомним,
что кроме сборных России и Норвегии в группе А выступают французы, японцы,
поляки и бразильцы. В матчах первого тура россияне переиграли японцев (39:29),
а норвежцы одолели поляков (22:20).
16 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.
Гандбол. Чемпионат мира
Мужчины.
Нант (Франция)
Группа А
2-й тур
Норвегия - Россия - 28:24
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