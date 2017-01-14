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Россия уступила Норвегии на чемпионате мира по гандболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин между сборными России и Норвегии завершился победой норвежцев. Итоговый счет матча - 28:24 в пользу сборной Норвегии. 

Напомним, что кроме сборных России и Норвегии в группе А выступают французы, японцы, поляки и бразильцы. В матчах первого тура россияне переиграли японцев (39:29), а норвежцы одолели поляков (22:20).

16 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Гандбол. Чемпионат мира

Мужчины.

Нант (Франция)

Группа А

2-й тур

Норвегия - Россия - 28:24 

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