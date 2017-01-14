«Челси» вернул из аренды нападающего Бэмфорда

«Челси» вернул из аренды в «Бернли» форварда Патрика Бэмфорда, сообщает официальный твиттер клуба из Ланкашира.

23-летний Бэмфорд присоединился к «Бернли» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии и результативными действиями не отметился.

Возвращение Бэмфорда, возможно, связано с конфликтом между главным тренером «Челси» Антонио Конте и ведущим форвардом команды Диего Костой.