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«Челси» вернул из аренды нападающего Бэмфорда

Источник:  ФК «Бернли»Комментарии

«Челси» вернул из аренды в «Бернли» форварда Патрика Бэмфорда, сообщает официальный твиттер клуба из Ланкашира.

23-летний Бэмфорд присоединился к «Бернли» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии и результативными действиями не отметился.

Возвращение Бэмфорда, возможно, связано с конфликтом между главным тренером «Челси» Антонио Конте и ведущим форвардом команды Диего Костой

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