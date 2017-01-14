Расул Мирзаев: Иду на поправку
Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев в своем инстаграме поблагодарил за поддержку и написал, что идет на поправку.
– Всем спасибо! Иду на поправку. Осталось чуть-чуть, – написал Мирзаев, добавив хештег #толпоюгасяттолькочерти.
Ранее сообщалось, что здоровье спортсмена ухудшилось. Напомним, что Мирзаев восстанавливается в больнице после нападения на него неизвестных в ночь на 31 декабря.
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