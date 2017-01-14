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Расул Мирзаев: Иду на поправку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев в своем инстаграме поблагодарил за поддержку и написал, что идет на поправку.

– Всем спасибо! Иду на поправку. Осталось чуть-чуть, – написал Мирзаев, добавив хештег #толпоюгасяттолькочерти.

Ранее сообщалось, что здоровье спортсмена ухудшилось. Напомним, что Мирзаев восстанавливается в больнице после нападения на него неизвестных в ночь на 31 декабря. 

Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4

Всем спасибо! Иду на поправку. Осталось чуть-чуть) #толпоюгасяттолькочерти

Фото опубликовано BLACK TIGER FIGHT NIGHTS (@rasul___mirzaev)

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