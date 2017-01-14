ФХР обсудит вопрос продления контракта с наставником молодежной женской сборной России Бобарико

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Не плачь, девчонка! Уступив в полуфинале, россиянки сохраняют шансы на «бронзу» На молодежном чемпионате мира наша команда, лишенная двух лидеров, уступила американкам – 0:6.

Алексей Чистяков: По уровню мастерства мы уступаем Канаде и США, поэтому и проигрываем с таким счетом Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков прокомментировал поражение молодежной сборной России от команды США (0:6) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

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Нина Пирогова: Судьи распустили игру, вот и начался свист у людей Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова рассказала о том, что происходило после матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (2:0) в Пршерове, когда местные болельщики освистали гимн России.

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