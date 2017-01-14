ФХР обсудит вопрос продления контракта с наставником молодежной женской сборной России Бобарико
Федерация хоккея России (ФХР) обсудит вопрос продления контракта с главным тренером молодежной женской сборной России Евгением Бобарико, сообщила глава отдела женского хоккея ФХР Ольга Вотоловская.
Под руководством Бобарико команда второй раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Швеции (2:0). Ранее россиянки становились третьими в 2015 году.
«Контракт с ним был подписан на год. Разумеется, будем обсуждать вопрос продления соглашения», - цитирует Вотоловскую ТАСС.
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