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ВИДЕО ДНЯ: Вратарь команды юниорской Лиги Квебека забил нелепый автогол

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче чемпионата главной юниорской хоккейной Лиги Квебека (QMJHL) между командами «Римуски Ошеаник» и «Гатино Олимпикс» голкипер хозяев Джимми Лимэй отметился курьезной шайбой в собственные ворота.

На 37-й минуте встречи голкипер «Гатино» Матье Белльмар выбросил шайбу из своей зоны. Лимэй выкатился на перехват, в попытке быстрее начать новую атаку. Но грубо ошибся и отправил шайбу в собственные ворота. Стоит отметить, что в этот момент гости играли в меньшинстве.

В итоге шайба была записана на счет голкипера «Гатино», а его команда уверено победила соперника - 6:3.

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