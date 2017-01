ВИДЕО ДНЯ: Вратарь команды юниорской Лиги Квебека забил нелепый автогол

В матче чемпионата главной юниорской хоккейной Лиги Квебека (QMJHL) между командами «Римуски Ошеаник» и «Гатино Олимпикс» голкипер хозяев Джимми Лимэй отметился курьезной шайбой в собственные ворота.

На 37-й минуте встречи голкипер «Гатино» Матье Белльмар выбросил шайбу из своей зоны. Лимэй выкатился на перехват, в попытке быстрее начать новую атаку. Но грубо ошибся и отправил шайбу в собственные ворота. Стоит отметить, что в этот момент гости играли в меньшинстве.

Watch goaltender Mathieu Bellemare's (@belmi31) goal! 2nd #QMJHL goalie to score a goal in under a week! pic.twitter.com/zXd2MA9IaX