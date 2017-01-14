Арсен Венгер: В первом тайме нам было непросто, а во втором повезло с голами
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен
Венгер поделился впечатлениями после матча против «Суонси» в 21-м туре
чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«Первый тайм был очень интенсивным. Соперник
создал нам проблемы в первом тайме, нам было непросто. А потом мы сумели задать
свой темп. «Суонси» - очень организованная команда, они очень хорошо
закрывались, как единое целое. В первые 20-25 минут мы часто теряли мяч из-за
их прессинга.
Как вы видели, во втором тайме нам удалось
создать моменты. Мы очень хорошо играли в пас. Да, нам повезло с голами, но
моменты у нас были. Оливье Жиру вновь сыграл хорошо и был очень важным игроком
для нас. Он повредил лодыжку после первых 30-35 минут, но доиграл до 60-й
минуты», - цитирует Венгера ВВС.
У
победителей счет на 37-й минуте открыл нападающий Оливье Жиру. Во втором тайме
зрители стали свидетелями редкого случая - хозяева поля дважды подряд поразили
свои ворота. Это сделали Джек Корк (54-я) и Кайл Нотон (67-я).Точку во встрече
поставил Алексис Санчес.
Лондонский
клуб догнал по набранным очкам идущий третьим «Ливерпуль» (44), но у
мерсисайдцев игра в запасе против «Манчестер Юнайтед». Валлийская команда с 15
баллами занимает на данный момент 19-е, предпоследнее место.
В следующем туре «Арсенал» 22 января примет «Бернли», а «Суонси» днем ранее сыграет на выезде с «Ливерпулем».
Матч
Голы
Жиру 38 (0:1). Корк 54 (0:2 - автогол). Ноутон 67 (0:3 - автогол). Санчес 74 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Ноутон, Роутледж, Корк (МакБарни, 71), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Дайер (Фер, 56), Льоренте (Борха, 70)
Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Монреаль, Косьельни, Рэмзи, Озил (Перес, 79), Джака, Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60), Санчес (Уэлбек, 79), Айвоби
Предупреждения:
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
14 января 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция