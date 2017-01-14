Арсен Венгер: В первом тайме нам было непросто, а во втором повезло с голами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча против «Суонси» в 21-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Первый тайм был очень интенсивным. Соперник создал нам проблемы в первом тайме, нам было непросто. А потом мы сумели задать свой темп. «Суонси» - очень организованная команда, они очень хорошо закрывались, как единое целое. В первые 20-25 минут мы часто теряли мяч из-за их прессинга.

Как вы видели, во втором тайме нам удалось создать моменты. Мы очень хорошо играли в пас. Да, нам повезло с голами, но моменты у нас были. Оливье Жиру вновь сыграл хорошо и был очень важным игроком для нас. Он повредил лодыжку после первых 30-35 минут, но доиграл до 60-й минуты», - цитирует Венгера ВВС.

У победителей счет на 37-й минуте открыл нападающий Оливье Жиру. Во втором тайме зрители стали свидетелями редкого случая - хозяева поля дважды подряд поразили свои ворота. Это сделали Джек Корк (54-я) и Кайл Нотон (67-я).Точку во встрече поставил Алексис Санчес.

Лондонский клуб догнал по набранным очкам идущий третьим «Ливерпуль» (44), но у мерсисайдцев игра в запасе против «Манчестер Юнайтед». Валлийская команда с 15 баллами занимает на данный момент 19-е, предпоследнее место.

В следующем туре «Арсенал» 22 января примет «Бернли», а «Суонси» днем ранее сыграет на выезде с «Ливерпулем».