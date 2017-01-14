«Болонья» на выезде обыграла «Кротоне»

Винченцо Монтелла: Сторари будет иметь важное значение для «Милана», его опыт пригодится всем

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал возвращение в стан итальянской команды голкипера Марко Сторари, который выступал за «россонери» с 2007 по 2010 года.