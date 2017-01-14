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«Болонья» на выезде обыграла «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Болоньей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Болоньи».

Единственный мяч на 51-й минуте забил Блерим Джемаили. «Болонья» набрала 23 очка и занимает 14-е место в чемпионате Италии. У «Кротоне» девять очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

Матч

Кротоне - Болонья - 0:1 (0:0)

Голы

Джемаили 51 (0:1).

Состав

Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Рози, Феррари, Крисетиг, Капецци (Налини, 57), Роден (Точукву, 77), Мартелла, Фалькинели, Тротта (Гнахоре, 64), Палладино

Болонья: Миранте, Масина, Майетта, Торосидис (Крафт, 29), Гастальделло (Ойконому, 42), Вивиани (Пулгар, 83), Джемаили, Надь, Крейчи, Дестро, Ди Франческо

Предупреждения:

Палладино, 4; Фалькинели, 68 - Гастальделло, 40; Масина, 71; Майетта, 76; Надь, 86

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

14 января 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

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