«Болонья» на выезде обыграла «Кротоне»
Матч
20-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Болоньей» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Болоньи».
Единственный
мяч на 51-й минуте забил Блерим Джемаили. «Болонья» набрала 23 очка и занимает
14-е место в чемпионате Италии. У «Кротоне» девять очков и последнее место.
Чемпионат
Италии. Серия А
20-й тур
Матч
Голы
Джемаили 51 (0:1).
Состав
Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Рози, Феррари, Крисетиг, Капецци (Налини, 57), Роден (Точукву, 77), Мартелла, Фалькинели, Тротта (Гнахоре, 64), Палладино
Болонья: Миранте, Масина, Майетта, Торосидис (Крафт, 29), Гастальделло (Ойконому, 42), Вивиани (Пулгар, 83), Джемаили, Надь, Крейчи, Дестро, Ди Франческо
Предупреждения:
Палладино, 4; Фалькинели, 68 - Гастальделло, 40; Масина, 71; Майетта, 76; Надь, 86
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
14 января 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция