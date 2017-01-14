Шкулетич может перейти в АЕК

Форвард «Локомотива» Петар Шкулетич может покинуть команду. Им интересуется греческий АЕК.

Как сообщает «Матч ТВ», греческий клуб готовит предложение по аренде футболиста с правом последующего выкупа. Стоимость аренды составит около 500 тысяч евро. Зарплату нападающего, которая составляет около 900 тысяч евро в год, клубы планируют разделить пополам. Сам футболист согласился на переход.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локо» Юрий Семин не заинтересован в Шкулетиче. В текущем сезоне 26-летний Петар Шкулетич провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.

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