Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва5 : 0Лада
Гандбол  Норвегия28 : 24Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона5 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити0 : 3Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шкулетич может перейти в АЕК

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Форвард «Локомотива» Петар Шкулетич может покинуть команду. Им интересуется греческий АЕК.

Как сообщает «Матч ТВ», греческий клуб готовит предложение по аренде футболиста с правом последующего выкупа. Стоимость аренды составит около 500 тысяч евро. Зарплату нападающего, которая составляет около 900 тысяч евро в год, клубы планируют разделить пополам. Сам футболист согласился на переход.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локо» Юрий Семин не заинтересован в Шкулетиче. В текущем сезоне 26-летний Петар Шкулетич провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.

Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.РФПЛ – самая возрастная лига ЕвропыРФПЛ – самая возрастная лига ЕвропыСредний возраст игроков, выступающих в премьер-лиге, составляет 27,7 года. Старше только любительский чемпионат Сан-Марино.Двойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваДвойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о новичках красно-белых.Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаПо информации разных источников, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов переходит в «Спартак».Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер СамедоваПредседатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия перехода полузащитника Александра Самедова в «Спартак» согласованы.Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариевПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не комментирует появившуюся в СМи информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» договорились о его переходе.«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова«Спартак» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу полузащитника Александра Самедова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.«Локомотив» просматривает французского нападающего из чемпионата ЛитвыФранцузский форвард из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Гаджибеков может перейти в «Локомотив»Защитник Али Гаджибеков, исключенный на днях из заявки «Анжи», может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Лайф».Агент Чигринского: АЕК доволен Дмитрием, им интересовался «Олимпиакос»Агент защитника АЕК Дмитрия Чигринского Александр Панков сказал, что его клиент намерен остаться в команде. Также он сообщил об интересе со стороны «Олимпиакоса».Гендиректор «Тосно»: Два сбора проведем в Турции, решили ничего не менятьГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о зимних сборах команды.Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентовЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг информацию о своем возвращении в «Локомотив».Владислав Игнатьев: С мячом еще успеем поработать, сейчас главное добавить физическиПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на сборе в Испании.Антон Миранчук из-за травмы пропустит до полутора месяцевПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит от одного до полутора месяцев из-за травмы стопы, сообщает официальный сайт московского клуба.Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для ЛуческуОтказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». Все, что нужно знать о защитнике, которого Луческу взял на сбор.Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евроКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, как проходят переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».Пейчинович, Чорлука и Тарасов первую тренировку на сборе в Испании провели по индивидуальной программеФутболисты «Локомотива» провели первую тренировку на сборе в Испании, сообщает официальный сайт клуба.Юрий Семин: Каждый футболист «Локомотива» должен поставить себе задачу стать лучше, чем был в прошлом годуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о первом сборе железнодорожников в Испании.«Локомотив» проведет третий сбор во время зимнего перерыва в Испании«Локомотив» изменил место проведения третьего зимнего сбора. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубыГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему некоторые игроки его команды не отправились на зимний сбор в Испанию.
Главные новости
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: Карякин в честь победы встал на дыбы
Футбол
Конте утверждает, что Коста не сыграл с «Лестером» из-за травмы
Футбол
Эменике может перейти в киевское «Динамо» вместо «Рубина»
Футбол
«Атлетико» обыграл «Бетис» благодаря голу Гайтана
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» благодаря дублю Маркоса Алонсо
Футбол
Шкулетич может перейти в АЕК
Хоккей
Женская сборная России прилетит завтра в «Домодедово»
MMA
Расул Мирзаев: Иду на поправку
все новости
АЕК Афины
АЕК Афиныкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Петар Шкулетич
Петар Шкулетичвсе новости