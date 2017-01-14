Алексей Чистяков: Ряд хоккеисток молодежной сборной России поедут на сборы основной команды

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков рассказал, что несколько хоккеисток молодежной сборной России поедут на сборы основной команды.

- Нина Пирогова уже была на чемпионате мира со взрослой командой, и есть еще ряд девчонок, которых будем просматривать. Будем смотреть вратаря Леру Меркушеву, Алену Старовойтову, еще есть Оксана Братищева, защитники Лена Проворова и Алина Орлова неплохие. Сборы покажут, кто поедет на чемпионат мира со взрослой командой, но у Нины Пироговой есть хорошие шансы туда попасть, - передает слова Чистякова ТАСС.

В субботу молодежная женская сборная России завоевала бронзовые награды МЧМ, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:0.

Напомним, что 19-й по счету чемпионат мира по хоккею среди женских команд под эгидой Международной федерации хоккея пройдет в Плимуте (США) с 31 марта по 7 апреля.