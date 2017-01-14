Московское «Динамо» в упорной борьбе проиграло «Белогорью»

Волейболисты московского «Динамо» в упорной борьбе уступили в первом домашнем матче 2017 года. Обидчиками москвичей стали волейболисты «Белогорья».

Встреча прошла в субботу в столичном дворце спорта «Динамо» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата России. Динамовцы проиграли со счетом 1:3 (22:25, 25:23, 25:27, 22:25).

Стоит отметить, что в первом круге Суперлиги команды встречались в Белгороде, где 3 декабря прошлого года уверенную победу праздновали волейболисты «Динамо» – 3:1 (25:17, 17:25, 25:20, 25:21).

У москвичей из-за травмы не принимал участие в игре центральный блокирующий Игорь Филиппов, впервые в домашнем матче этого сезона в заявке появился вернувшийся Александр Волков – олимпийский чемпион 2012 года.



Вообще сегодня дворец спорта «Динамо» просто светился от скопления олимпийских призеров и чемпионов, одних только обладателей олимпийского «золота» было восемь игроков: Гранкин, Ильиных, Бережко, Волков – в составе столичного «Динамо» и Мусэрский, Тетюхин, Хтей и Обмочаев – в составе «Белогорья».

22 января динамовцы примут на своем паркете новосибирский «Локомотив», а белгородцы сыграют дома с краснодарским «Динамо».



