«Челси» обыграл «Лестер» благодаря дублю Маркоса Алонсо
Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Челси»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Челси».
За «Челси» не сыграл Диего Коста, который, как сообщали в СМИ,
повздорил с Антонио Конте. «Лестер» играл без Рияда Мареза, отправившегося на
Кубок африканских наций.
В составе победителей дубль сделал Маркос Алонсо. Сначала он
обводящим ударом отправил мяч в ворота из переделов штрафной после комбинации с
участием Педро и Азара, а затем забил дальним ударом с помощью рикошета. Третий
мяч в активе Педро Родригеса.
«Челси» набрал 52 очка
и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Лестера» 21 очко и 15-е место. «Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
21-й тур
Матч
Лестер Сити - Челси - 0:3 (0:1)
Голы
Алонсо 6 (0:1). Алонсо 52 (0:2). Педро 70 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут (Окадзаки, 61), Чилуэлл, Морган, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Симпсон, 77), Ндиди, Муса (Грэй, 72), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Виллиан (Батшуайи, 85), Матич, Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)
Предупреждения:
Фукс, 51 - нет
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция