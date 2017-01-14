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«Челси» обыграл «Лестер» благодаря дублю Маркоса Алонсо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» обыграл «Лестер» благодаря дублю Маркоса Алонсо
Источник: Reuters

Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Челси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Челси».

За «Челси» не сыграл Диего Коста, который, как сообщали в СМИ, повздорил с Антонио Конте. «Лестер» играл без Рияда Мареза, отправившегося на Кубок африканских наций.

В составе победителей дубль сделал Маркос Алонсо. Сначала он обводящим ударом отправил мяч в ворота из переделов штрафной после комбинации с участием Педро и Азара, а затем забил дальним ударом с помощью рикошета. Третий мяч в активе Педро Родригеса.

«Челси» набрал 52 очка и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Лестера» 21 очко и 15-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

Матч

Лестер Сити - Челси - 0:3 (0:1)

Голы

Алонсо 6 (0:1). Алонсо 52 (0:2). Педро 70 (0:3).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут (Окадзаки, 61), Чилуэлл, Морган, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Симпсон, 77), Ндиди, Муса (Грэй, 72), Варди

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Виллиан (Батшуайи, 85), Матич, Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)

Предупреждения:

Фукс, 51 - нет

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция


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