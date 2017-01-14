«Челси» обыграл «Лестер» благодаря дублю Маркоса Алонсо

Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Челси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Челси».

За «Челси» не сыграл Диего Коста, который, как сообщали в СМИ, повздорил с Антонио Конте. «Лестер» играл без Рияда Мареза, отправившегося на Кубок африканских наций.

В составе победителей дубль сделал Маркос Алонсо. Сначала он обводящим ударом отправил мяч в ворота из переделов штрафной после комбинации с участием Педро и Азара, а затем забил дальним ударом с помощью рикошета. Третий мяч в активе Педро Родригеса.

«Челси» набрал 52 очка и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Лестера» 21 очко и 15-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур