Семен Елистратов: Финал удалось выиграть за счет большого труда
Абсолютный чемпион Европы 2016 года по шорт-треку россиянин Семен Елистратов прокомментировал свое выступление на чемпионат Европы в Турине.
- Я пока не до конца понял, что венгры хотели сделать в тактическом плане. Что касается Кнегта, то я его даже и не видел, потому что передо мной были все венгры. Финал удалось выиграть за счет большого труда, который закладывается намного раньше соревнований. Я очень рад тому, что у меня получается преодолевать некоторые неприятные обстоятельства и выполнять большой каждодневный труд, не сдаваться и петь гимн нашей страны! – передает слова Елистратова «Р-Спорт».
Напомним, в субботу Елистратов победил на дистанции 1500 метров, опередив венгра Лю Шаоанга.
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