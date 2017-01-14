«Атлетико» обыграл «Бетис» благодаря голу Гайтана
Источник: Reuters
Матч 18-го тура
чемпионата Испании между «Атлетико» и «Бетисом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».
Единственный мяч на
восьмой минуте забил Николас Гайтан. «Атлетико» набрал 34 очка и занимает
четвертое место в чемпионате Испании. У «Бетиса» 21 очко и 14-е место.
Чемпионат Испании.
Примера
18-й тур
Матч
Голы
Гайтан 9 (1:0).
Состав
Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Савич, Коке, Сауль, Гайтан (Карраско, 63), Габи, Торрес (Гамейро, 70), Гризманн (Хименес, 90)
Бетис: Адан, Донк, Рамирес (Лейва, 70), Дурмиси, Песселья, Брашанац (Хоакин, 66), Пиччини, Себальос, Мартин, Кастро, Алегрия (Зозуля, 82)
Предупреждения:
нет - Пиччини, 62; Алегрия, 80; Себальос, 89
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
14 января 20:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
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