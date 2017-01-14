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«Атлетико» обыграл «Бетис» благодаря голу Гайтана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» обыграл «Бетис» благодаря голу Гайтана
Источник: Reuters

Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».

Единственный мяч на восьмой минуте забил Николас Гайтан. «Атлетико» набрал 34 очка и занимает четвертое место в чемпионате Испании. У «Бетиса» 21 очко и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера

18-й тур

Матч

Атлетико - Бетис - 1:0 (1:0)

Голы

Гайтан 9 (1:0).

Состав

Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Савич, Коке, Сауль, Гайтан (Карраско, 63), Габи, Торрес (Гамейро, 70), Гризманн (Хименес, 90)

Бетис: Адан, Донк, Рамирес (Лейва, 70), Дурмиси, Песселья, Брашанац (Хоакин, 66), Пиччини, Себальос, Мартин, Кастро, Алегрия (Зозуля, 82)

Предупреждения:

нет - Пиччини, 62; Алегрия, 80; Себальос, 89

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

14 января 20:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция


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